Европа спасается от жары и ливней

Вторая половина июня отмечена в Европе погодными зигзагами: от аномального зноя до ливней, приводящих к затоплению. Такие дожди в сочетании с сильным ветром и градом прошли сразу над несколькими районами Швейцарии.

Пострадала и соседняя Германия. Там ливни привели к кратковременному затоплению входа в центральный вокзал Штутгарта. В Москве на днях за считанные минуты выпало 70% месячной нормы осадков. Гроза и порывистый втер ломали деревья, срывали рекламные щиты и строительные краны, затоплены дороги и даже метро.

А жара тем временем дошла до Венгрии. Столбик и термометра приближается к 40-градусной отметке, и местные власти предупреждают население об опасности перегрева и обезвоживания.