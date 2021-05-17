Рекордная жара в Москве

Новый температурный рекорд побила Москва: в понедельник 17 мая воздух в российской столице прогрелся до 27,5 градусов по Цельсию - это на 0,4 выше предыдущего самого высокого показателя зарегистрированного 63 года назад 17 мая 1958 года. Но и это ещё не предел: по данным Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха в Москве может подняться до 30 градусов, а в ПОдмосковье и до 33-х.

Все минувшие выходные москвичи наслаждались настоящим летним отдыхом. Но это продлится недолго:

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России предупреждает:

«Уже в четверг температура упадет до 18-23 градусов тепла, что, кстати, на 1-2 градуса выше нормы, типичной для этого времени года, но будет ощущение, что стало очень холодно».

На фоне аномальной жары сразу несколько регионов России пострадали от лесных пожаров. По данным российского МЧС, общая выжженная площадь только в Тюменской области достигла более 60 тысяч гектаров. А в посёлке Майна Ульяновской области пламя уничтожило несколько домов.

Российский Гидрометеорологический центр предупредил, что в начале этой недели в разных регионах ожидается повышение столибиков термометров, а средняя температура в центральной части России и Сибири может достичь 35 градусов по Цельсию (95 градусов по Фаренгейту).