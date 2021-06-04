Восстановится ли туризм этим летом?

Надежды на полное восстановление туристического бизнеса в летний сезон 2021 г. пока не оправдываются. Несмотря на большое желание европейцев полноценно отдохнуть этим летом на море, продажи билетов и путевок по-прежнему на 80% ниже от допандемийного уровня.

Что нужно сделать, чтобы подстегнуть спрос?

Зураб Пололикашвили, генеральный секретарь Всемирной туристской организации: «Мы должны уделять больше внимания этому вопросу. Наша обязанность – связывать и координировать различные рынки, разные страны друг с другом, чтобы как можно быстрее возобновить и восстановить туризм. Для этого нужно использовать все инструменты, от вакцинации до прививочных паспортов».

Симела Тухтиду, Euronews: «Для того, чтобы люди снова начали путешествовать, нужно восстановить уверенность. Во Всемирной туристской организации подчеркивают, что необходима гармонизировать и координировать правила гигиены и безопасности между странами мира. Хороший пример – цифровой ковидный паспорт Евросоюза. Организация сотрудничает с Еврокомиссией с тем, чтобы использовать его в качестве образца в других частях мира».

Маргаритис Схинас, заместитель председателя Еврокомиссии: «Ковидный паспорт Евросоюза ощутимо доказывает, что Европа может действовать решительно и слаженно. С 1 юля он будет доступен по всему Европейскому союзу и станет примером для подражания для туристического бизнеса всего мира».

Эксперты в области туризма полагают, что для восстановления сектора понадобится долгосрочное планирование, учитывающее местные особенности.

Харис Теохарис, министр туризма Греции: «Главное, что мы усвоили за время кризиса, это, что поддерживать устойчивость нужно в трёх измерениях. Раньше мы уделяли больше внимания окружающей среде. Но во время пандемии на первый план выдвинулись также экономический и социальный аспекты. Теперь наша задача – найти правильное соотношение между всеми тремя сторонами этого треугольника».

Пример показывает Португалия, в которой разработкой стратегии устойчивого развития занимаются уже много лет и это положительно сказалось во время пандемии.

Рита Маркеш, государственный секретарь по вопросам туризма Португалии: «Первый пункт нашей стратегии – это поддержание туризма на протяжении всего года. Поэтому мы плотно работаем с индустрией развлечений, чтобы мероприятия проводились круглый год. Второй пункт – это развитие туризма на всей территории страны, а не только в крупных городах и на юге, в Алгарви и на Мадейре».

Всемирная туристская организация ожидает два возможных сценария на 2021 г. Оптимистический предполагает рост спроса в июле, который приведёт к увеличению на 66% потока туристов по сравнению с минимумом прошлого года. Пессимистический сценарий откладывает начало роста на сентябрь.