Жара вместо муссонов: в США температура воздуха бьет рекорды

США накрыла волна аномальной жары. Температура воздуха бьёт рекорды в юго-восточной Калифорнии, Аризоне, Неваде, Нью-Мексико. В Финиксе столбик термометра поднялся до отметки в 47 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд в 46 градусов по Цельсию был зафиксирован почти полвека назад.

Жители спасаются на пляжах Тихоокеанского побережья и Большого Солёного озера. В городах в отделениях Армии спасения, бассейнах, библиотеках открываются спецпункты, где любой желающий может охладиться в тени и получить бутылку с водой.

В Монтане и Вайоминге жара и сильный ветер осложняют тушение лесных пожаров и грозят распространением пламени на новые территории. И все это - в самом начале сезона дождей, когда североамериканские муссоны должны были бы принести американцам облегчение. Впрочем, эксперты отмечают опасную тенденцию: и в прошлом году, например, в Аризоне в этот период выпало не более четырех сантиметров осадков.