Евросоюз меняет правила НДС для электронной торговли

В Евросоюзе вступают в силу новые правила взимания налога на добавленную стоимость в электронной торговле. Они призваны стимулировать конкуренцию европейского бизнеса с компаниями, которые действуют за пределами ЕС и поэтому не платят в нём НДС.

В четверг в Евросоюзе вступают в силу новые правила взимания налога на добавленную стоимость в электронной торговле. Они готовились, но не вводились, в течение 28 лет. За это время рынок сильно изменился. Теперь главная цель состоит в том, чтобы стимулировать конкуренцию европейского бизнеса с компаниями, которые действуют за пределами ЕС и поэтому не платят в нём таких налогов. Увеличение НДС сулит дополнительные поступления в европейскую казну в размере около 7 млрд евро в год.

Генеральный администратор бельгийской таможни Кристиан Вандерварен сказал, что в выполнении новых правила должны будет участвовать покупатели:

«Потребитель должен будет проверять, добавлен ли НДС к первоначальной цене товара. Если нет, то придётся оплатить также транспортные расходы и таможенные пошлины. После этого нужно будет выяснить размер новой суммы для покупки. Дополнительная стоимость в Бельгии составит приблизительно 30% от первоначальной».

Для компаний электронные торговые операции усложняются. Во-первых, налогом на добавленную стоимость будут облагаться товары дешевле 22 евро, от чего они были прежде освобождены. Во-вторых, компании из-за пределов Евросоюза, выставляющие счета на сумму более 10 тыс евро, должны будут зарегистрироваться на едином для всего ЕС сайте в интернете. Главный таможенник Бельгии продолжает:

«Изменение будет заключаться в том, что неевропейские компании смогут регистрироваться в одной европейской точке. Это называется One Stop Shop. Если компания не выберет эту систему, она должна будет зарегистрироваться во всех странах-членах ЕС и выполнить все таможенные формальности ».

Это будет иметь экономические последствий для не только фирм из ЕС и их партнёров. Директор финансовый консультации Fiscal focus Антонио Джильотти считает, что реформа НДС может повлять и на международную торговлю в целом.

«Очень не доволен этой операцией Китай. Для него возрастают риски, ему будет труднее открывать бизнес в Европе. С 1 июля мы увидим, что будет дальше, и какие контрмеры примут такие страны, как Китай ».

Брюссель надеется, что реформа сделает невозможным уклонение от уплаты НДС. Предполагается, что компаниям будет проще декларировать свои товары и операции. Труднее будет покупателям, которым при покупке товара в интернете придётся учитывать все расходы в его окончательной цене, если в неё не включён этот налог.