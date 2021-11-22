В Великобритании запретили строить новые дома без зарядок для электрокаровКомментарии
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Зарядные станции для электромобилей станут обязательными для новых жилых домов в Великобритании уже со следующего года. Об этом премьер-министр Борис Джонсон объявил на форуме Федерации британской промышленности. По словам главы правительства, каждый год в стране должны появляться около 150 тысяч устройств для зарядки электромобилей.
Анонсируя изменения в правила застройки и проектирования, Джонсон говорил о зелёной промышленной революции и необходимости ускорить адаптацию страны к новым условиям, в том числе посредством инвестиций.
К 2050 году Лондон обязуется достичь так называемой углеродной нейтральности — то есть максимально сократить выбросы CO2 в атмосферу.