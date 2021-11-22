Зарядные станции для электромобилей станут обязательными для новых жилых домов в Великобритании уже со следующего года. Об этом премьер-министр Борис Джонсон объявил на форуме Федерации британской промышленности. По словам главы правительства, каждый год в стране должны появляться около 150 тысяч устройств для зарядки электромобилей.

Продажи электромобилей в Великобритании сейчас растут на 70% в год, а в 2030 мы прекращаем продажи новых двигателей внутреннего сгорания, работающих на углеводородном топливе, и в этом мы опережаем другие европейские страны. Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Анонсируя изменения в правила застройки и проектирования, Джонсон говорил о зелёной промышленной революции и необходимости ускорить адаптацию страны к новым условиям, в том числе посредством инвестиций.

К 2050 году Лондон обязуется достичь так называемой углеродной нейтральности — то есть максимально сократить выбросы CO2 в атмосферу.