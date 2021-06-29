В Матере поговорят о планете и процветании

Планета, люди, процветание - три слагаемых, определяющих повестку дня стартующего в итальянской Матере саммита министров иностранных дел стран "Большой двадцатки".

В сегодняшнем контексте большинство заявленных к обсуждению вопросов будут рассматриваться через призму пандемии и международных стратегий борьбы с ней. Антиглобалисты начали подготовку к саммиту заранее. С плакатами "Власть имущие против народа" они прошли по улицам соседнего с Матерой Бари.

27-летний мигрант из Камеруна, участник демонстрации, рассказал: " Я озвучиваю общие мысли: "Большая двадцатка" ничего не делает для простых людей, это все властные, политические игры, перетягивание каната между транснациональными корпорациями и политиками. В итоге они никогда ни о чем толком не договариваются".

Для освещения слета в Матере аккредитовались около 400 журналистов. После долгого перерыва из-за пандемии это первая встреча такого масштаба в очном формате