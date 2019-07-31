Матера смотрит на Луну

Матера, европейская культурная столица 2019 года, посвятила июльский календарь мероприятий полувековому юбилею высадки человека на Луне.

... Июль 1969 года: американские астронавты впервые в истории ступают на лунную поверхность. Уникальная тщательно подготовленная миссия "Аполлон-11" изменила представление человека о Вселенной и собственных возможностях.

В числе тех, кто сделал миссию НАСА успешной, был американский инженер итальянского происхождения Рокко Петроне, сын иммигрантов из Матеры. Премьера документального фильма о Петроне - Luna italiana - стала одним из центральных элементов празднований в городе.

Автор проекта Luna italiana, писатель Ренато Канторе рассказывает: "Рокко Петроне - наглядный пример того, что мы обычно называем американской мечтой. Его родители - бедные крестьяне из-под Матеры, они уехали в 1921 году. А через 48 лет их сын возглавил в НАСА программу по исследованию Луны. Что это, как не американская мечта?"

Лунный праздник, как назвали его жители Матеры, коснулся, кажется, каждой семьи. Старшее поколение помнит тот знаменательный июльский день 1969.

"Когда мы увидели первого человека, ступившего на Луну, он шел, подпрыгивая. Это было что-то невероятное!", - рассказывает житель Матеры. Его спутница вспоминает: "Я следила за происходящим минута за минутой. Когда астронавт коснулся лунной поверхности и сказал - "Я тут!" - все встали и зааплодировали".

Мультимедийный спектакль Apollo Soundtrack позволил органично вплести космическую тематику и изображения в древнюю архитектуру Матеры. Под открытым небом 12 музыкантов британской группы Icebreaker впервые исполнили за пределами Велкиобритании саундтрек Apollo.

Композитор Роберт Ино вспоминает: "Сегодня вечером мы представляем аранжировку из альбома, который мой брат Брайан Ино, я и Дэнни Ланнуа сделали в 1983 году. Изначально это был саундтрек к фильму, в котором были представлены кадры НАСА, оригинальные фотографии. Но со временем композиция стала чем-то большим, чем мы тогда могли cебе представить".

Композитор признался, что Матера - одно из красивейших из виденных им мест: "Для меня большая честь быть здесь. Я много где побывал в своей жизни, но Матера - это просто мечта".