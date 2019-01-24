Итальянская Матера в короне ЕС

Этот важный день настал: итальянская Матера провела церемонию официального вступления в статус Европейской культурной столицы 2019 года. Грандиозный праздник открыл череду мероприятий, которые будут проходить в Матере в течение 12 ближайших месяцев и должны, по расчетам, привлечь в регион свыше миллиона гостей. Hа официальное церемонию вступления в статус Eвропейской культурной столицы в Матеру съехалось огромное число гостей, официальных лиц и туристов.

Инаугурация растянулась на долгие часы: официальные выступления и приветствия перемежались на древних площадях спектаклями, выступлениями музыкантов, подготовленными и импровизированными.

Одним из ключевых событий мероприятия стал приезд в Матеру знаменитого пианиста Стефано Боллани.

Стефано Боллани, музыкант: "Мне нравится, когда звучат фанфары, в таких уличных музыкальных шествиях люди играют ради удовольствия. Здесь редко встретишь профессиональных исполнителей, это ведь не симфонический оркестр. Музыка для этих людей - не работа. Нет, это чистая радость, это развлечение, это любовь к совместной игре и желание играть как можно лучше".

Январские празднования в Матере открывают череду ярких и запоминающихся мероприятий: город останется в фокусе европейского и - шире - международного внимания на долгие 12 месяцев.

Сальваьторе Аддучи, президент фонда Fondazione Matera: "В любое время приезжайте в Матеру, здесь обязательно что-то будет происходить, вам не придется скучать. Вы можете подробнее посмотреть календарь событий на веб-странице, там же можно оформить "временный паспорт горожанина" и побывать на всех без исключения культурных мероприятиях".

Оформление паспорта обойдется в 19 евро. Он открывает не только вход на мероприятия, но и дает возможность фиксировать впечатления. Лучший обзор событий позволит автору бесплатно поехать в ирландский Голуэй, следующую культурную столицу ЕС.

Среди многочисленных выставок, представленных в Матере, особо внимания заслуживает проект Ars Excavandi, который предлагает возможность побывать в прошлом с помощью современных технологий. Организаторы приглашают посетить знаменитые пещеры Матеры.

Пьетро Лауреано, куратор выставки: "Страх, который вызывает пребывание в скалах, и одновременно их красота - да, именно смесь ужаса и восхищения, вот какие чувства порождают пещеры! Мы видим, как человек, обустраивая жилище, оттачивал мастерство, как с ручным трудом формировалась целая цивилизация... Наша выставка - об этом".

Еще одна выставка предлагает найти общее между, казалось. бы такими разными городами - Матерой и Петрой в Иордании. По словам фотографа, чьи снимки и послужили основой экспозиции, оба города рождены из камня и вдохновляются им.

Карлос Солито, фотограф: "Матера, Петра - это возможность длительного и вдумчивого путешествия, это совершенный диалог между городами, рожденными на скалах. Эти города - детища камня, они привыкли к непростым условиям, песку, молчанию".

И это - всего лишь начало: Матера обещает стать самой яркой точкой на карте европейских городов в течение 2019 года. Еuronews будет следить за развитием событий: вас ждут 12 интересных репортажей из Матеры.