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Италия

Матера готовит приданое

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Матера готовит приданое
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Матера, европейская культурная столица 2019 года, живет по насыщенному календарю: концерты, арт-мероприятия, гости, спектакли. Такой ритм продлится до декабря, затем Матера сложит с себя полномочия культурной столицы, однако начатые проекты, считают местные жители и власти, будут продолжены.

"Матера - древний и географически замкнутый город, а статус культурной столицы дал людям возможность раскрыться, поделиться красотой своей малой родины", - рассказывает местная жительница.

Пока о закрытии сезона здесь, похоже, не думают: прямо на улицах желающих учат танцевать фольклорные танцы. А вечером хореограф Вирджилио Сиени приглашает горожан на свои уникальные спектакли, в которых участвуют и профессионалы, и любители.

"Мой проект стоит на стыке социального диалога, иконографии, танцевальных практик, - рассказывает он. - Работать с людьми всегда замечательно. Любой человек, профессионал или любитель, способен проявиться себя в постановке. Простое движение, пара шагов, поворот головы - и вот все уже приобретает глубинe и смысл".

Норвежский саксофонист Ян Гарбарек и музыканты его группы заставляют вибрировать древние стены пещеры, где проходят концерты и постановки. В группе - четыре музыканта из четырех стран .

Перкуссионист Трилок Гурту рассказывает: "Музыка - лучший язык для общения с людьми. Вы знаете, слова ведь не нужны, нас слушают - и этого достаточного. Музыка - еще и лучший способ для объединения, интеграции; это то, что нам сегодня необходимо".

Через несколько месяцев Матера сложит с себя полномочия культурной столицы ЕС. Однако приобретенный опыт, новые контакты и замыслы не канут в лету.

Директор фонда "Матера-Базиликата-2019" Паоло Верри полон оптимизма: "Год, когда Матера была культурной столицей, навсегда сделал нас важным адресом на карте международного туризма. Матера сформировалась как культурный центр с акцентом на молодежь - это тоже останется и будeт развиваться. Вокруг города трудились самые разные люди, дух совместной работы, сотворчества мы тоже сохраним. Матера останется площадкой, где профессионалы будут творить вместе с гражданами".

Мероприятия в Матере продлятся до декабря, а значит, стоит поспешить навестить древний город пещер.