Германия боится зараженных из Португалии

Немецкие туристы в Португалии спешат домой: со вторника Германия ужесточает карантин для тех, кто прилетает из этой страны. Пускать на родину из Португалии будут только граждан и резидентов Германии, им придется вне зависимости от наличия отрицательного теста или вакцины отсидеть две недели дома.

"Немного грустно, конечно, мы собирались дольше пробыть в Португалии. Мы расстроены", - признается молодой человек в аэропорту Лиссабона.

Россия борется с очередной волной коронавируса, вызванного высокотрансмиссивным дельта-штаммом. В воскресенье в Москве зарегистрировали самый высокий ежедневный показатель смертности от ковида с начала пандемии - 114 человек. В стране активизировалась прививочная кампания.

"Очень неприятная болезнь, этот ковид, - рассказывает девушка в очереди на вакцинацию. - Коронавирус нам поставили в апреле 2020 года, в самом начале. Больше мы этого не хотим".

А в Дании тем временем зафиксирован первый случай заболевания штаммом дельта+.

Речь идет об очередной мутации коронавируса, которая, по оценкам экспертов, бьет рекорды контагиозности. Ученые говорят, что двух доз вакцины должно быть достаточно для защиты.