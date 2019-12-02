Лиссабонскому договору 10 лет. Первым делом - в Африку. Ж/д права

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Этот выпуск посвящён 10-летию «Лиссабонского договора", который называется "О внесении изменений в Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества». Некоторые предлагают теперь изменить и его, ради создания европейской федерации или более свободного альянса.

Лиссабонский договор вступил в силу 1 декабря 2009 года. Его цель была - сделать Евросоюз более эффективным и демократичным. Для этого, во-первых, решения в Совете ЕС стали приниматься квалифицированным большинством голосов, что уменьшило возможность их блокирования. Во-вторых, больше полномочий было предоставлено Европарламенту.

Бывший депутат, британский политолог видит в такой системе преимущества и недостатки:

«Наш Евросовет при поддержке парламента стал лучше справляться с кризисами, которых у нас было много: «брексит», финансовый кризис и т. д., - сказал Эндрю Дафф. - Но у нас нет геополитического стратегического лидерства. Его должна брать на себя Еврокомиссия, а этого не происходит".

Глава либеральной фракции "Обновление Европы” бывший премьер-министр Румынии и сторонник более тесных связей внутри ЕС считает, что пришло время организовать конференцию о будущем Союза:

«Нам нужно как следует всё обсудить, потому что после Лиссабонского договора произошло значительное расширение Евросоюза, - сказал Дачиан Чолош. - Это было очень хорошим решением с политической и геостратегической точки зрения. Но сейчас сильны аргументы в пользу реальной интеграции».

Стронник Член из партии "Брексит» считают, что объединение Европы и так зашло слишком далеко в этом направлении:.

«Вся эта штука призвана отобрать национальные компетенции в таких сферах, как иммиграционная политика, налогообложение, изменение климата, - сказал Роберт Роуланд. - Мы видим, что у стран-членов нет даже контроля над своей судьбой».

Тем не менее, выход из ЕС Великобритании был весьма затруднён без статьи 50-й Лиссабонского договора о процедуре прекращения членства.

Европейская комиссия едет к Африканской

В понедельник в Брюсселе приступил к работе новый состав Еврокомиссия, а её председатель уже готовится к своей первой официальной поездке за границу. В пятницу Урсула фон дер Ляйен отправится в Африку, откуда в ЕС прибывает много беженцев.

Она проведёт переговоры в Аддис-Абебе с премьер-министром Эфиопии и Председателем Комиссии Африканского союза.

Права железнодородныз пассажиров

Европейских Совет предложил изменить права железнодорожных пассажиров. Пользоваться поездами станет удобнее лицам с ограниченными возможностями или ограниченной мобильностью.

Транспортные компании не будут обязаны выплачивать компенсацию за задержку или отмену поездок в обстоятельствах, которые они не могли предотвратить, таких, как экстремальная погода, природные бедствия или появление на рельсах людей.