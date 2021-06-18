Лиссабон закрыт на карантин

Въезд и выезд из округа Лиссабон только по уважительной причине. Португальские власти объявили о мерах по сдерживанию распространения коронавируса.

За сутки в стране было выявлено почти 1300 новых случаев заражения. Две трети - в столичном регионе. Подобного не наблюдали с февраля. Кроме того, стремительно растёт число инфицированных новым более активным штаммом вируса "дельта".

"Хорошо, что приняли меры для нашей защиты и безопасности. Я - только за. Конечно, это портит людям выходные. Но всё равно будет дождь, так что на пляж в любом случае никто бы не пошёл", - смеётся местная жительница.

"Я работаю в центре города и постоянно вижу иностранных туристов. Все они без масок. А португальцы - их носят. Я этого совершенно не понимаю. Наверное, это вопрос совести", - сетует продавец.

Ограничения по передвижению затронут около трёх миллионов жителей и будет действовать до утра понедельника. Впрочем, на авиаперелёты запрет не распространяется. Это означает, что туризм не сильно пострадает.

Лиссабонские власти ускоряют темпы вакцинации. С 1 июля прививку можно будет сделать в любой день недели. Прививочные центры будут работать до позднего вечера.

Первый укол на сегодняшний день получили 42% португальцев. Полностью иммунизирована четверть населения страны.