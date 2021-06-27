В Лиссабоне ужесточают ограничительные меры

В России, Великобритании и Португалии отмечается подъем уровня заболеваемости COVI-19. Это констатируют представители ВОЗ. Спустя два месяца после того, как Португалия начала ослаблять карантинные меры, в столичном регионе теперь снова вводятся ограничения. Причина - распространение индийского штамма коронавируса. Дельта вариант в Лиссабоне сейчас обнаруживают в 7 из 10 новых случаев заражения.

В Москве, где накануне было выявлено более восьми тысяч инфицированных, выстраиваются очереди желающих сделать прививку от коронавируса. В пятницу на вакцинацию записались свыше 85 тысяч москвичей. Городские власти мотивирует жителей столицы к иммунизации. С понедельника посещать места общественного питания смогут только привившиеся люди, переболевшие в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней и сданный только в столичной клинике.

В Испании с субботы, в связи с улучшением эпидемической обстановки и быстрыми темпами вакцинации, отменили обязательное ношение масок на улицах. Эта мера действовала в стране больше года. Однако в центре Мадрида по-прежнему можно увидеть людей, которые не хотят отказываться от масочного режима.