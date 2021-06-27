Макс Ферстаппен мчит к титулу

Пилот команды "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен стал победителем восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" — Гран-при Штирии. Для него это уже четвертая победа в сезоне.

Ферстаппен доминировал на протяжении всего уик-энда. Стартовав с поул-позиции, он сохранял лидерство до самого финиша и в итоге обошел занявшего второе место британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" почти на 36 секунд. Правда, Хэмилтон на последних кругах лишний раз заехал в боксы и на свежих шинах показал лучший круг в гонке.

Победа на этапе упрочила лидирующие позиции Ферстаппена в зачете пилотов, где он обходит Хэмилтона уже на 18 очков.

"Ред Булл" лидирует и в Кубке Конструкторов, опережая "Мерседес" на 40 очков. Команда Льюиса Хэмилтона не может выиграть вот уже четыре гонки подряд.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет также в Австрии с 2 по 4 июля.

В течении выходных руководство "Формулы-1" объявило сразу две новости: отмененный Гран-при Сингапура, который был запланирован на 1-3 октября, заменит этап в Турции, а с 2023 года гонку в России будет принимать автодром "Игора Драйв", расположенный под Санкт-Петербургом.