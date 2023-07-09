"Формула-1": Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Великобритании

Euronews

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" одержал шестую победу подряд на этапах "Формулы-1", выиграв Гран-при Великобритании

Нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" стал победителем Гран-при Великобритании - 10-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Второе место занял британец Ландо Норрис из "Макларен". Тройку лучших замкнул его соотечественник Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес".

В общем зачете пилотов Ферстаппен продолжает лидировать, набрав 255 очков. В тройку также входят мексиканский гонщик "Ред Булл" Серхио Перес и испанец Фернандо Алонсо, выступающий за команду "Астон Мартин".

В Кубке конструкторов лидирует "Ред Булл", следом идут "Мерседес" и "Астон Мартин".