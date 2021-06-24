Пандемия не остановила наркоторговцев

Пандемия лишь на краткое время затормозила глобальную наркоторговлю. С возобновлением международных связей контрабандисты также вернулись к своим занятиям. В целом же число потребителей наркотиков за последние 10 лет выросло на 22%. Об этом говориться в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности.

В Вене, где находится штаб-квартира организации, две недели назад накрыли крупную банду, арестовав более 80 человек и изъяв более 700 кг наркотиков. Полиция регулярно изымает партии веществ в ходе обысков в логистических центрах.

В Европе особую обеспокоенность вызывает рост объёмов торговли кокаином. Раньше этот сектор контролировала итальянская мафия, но в последние годы всё активнее участвуют преступники с Балкан, так что цепочек поставки стало больше.

Гада Вали, исполнительный директор УНП ООН:

"В Европе кокаин становится дешевле, чище и поставляется в больших количествах. Это большой повод для беспокойства. Необходимо усилить международное сотрудничество и обмен информацией между странами, где находятся источники и пункты назначения".

Растёт во всём мире и смертность от последствий употребления наркотиков. В 2019 году от этого умерли почти полмиллиона человек.

Йоханнес Плешбергер, Euronews:

"По данным ООН, число людей, употребляющих наркотики, вырастет в этом десятилетии на 11%. Особенно затронута Африка. Однако эту тенденцию ещё можно изменить с помощью правильных мер".