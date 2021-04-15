Еврокомиссия объявила войну оргпреступности и торговле людьми

Европейская комиссия представила в среду две новые антикриминальные стратегии: по борьбе с организованной преступностью и пресечению торговли людьми. Для их реализации правоохранительным органам ЕС предложено начать разработку соглашения о сотрудничестве и обмене информацией с международной организацией Интерпол.

Брюссель сообщил, что в 2017-18 годах внутри Евросоюза 14145 человек подверглись незаконной перевозке или принуждению к неофициальному труду. Половина из них из них граждане ЕС. 72% всех жертв составляли женщины и девушки. 92% из них предназначались для сексуальной эксплуатации.

Вице-председатель Еврокомиссии выразил уверенность, что война с такого рода преступлениями будет выиграна.

«Нет сомнений в том, что нелегальные наркотики и торговля людьми – две, но не единственные сферы, которые вызывают особую тревогу, - сказал Маргаритис Схинас. - Девять основных видов преступной деятельности в Европе приносят около 140 миллиардов евро прибыли, что составляет около 1% союзного ВВП. Мы не можем этим пренебрегать, и это игнорировать. Мы должны повернуться к этому лицом".

Две стратегии будет реализована в период с 2021 по 2025 год. В их цели входит сломать систему преступного бизнеса с применением Интернета и оффлайн, а также поддержать её жертв. Кроме того, Еврокомиссия вместе со странами-членами и гражданским обществом организует разъяснительную кампанию, направленную особенно на группы риска.