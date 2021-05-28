Бывшие полицейские по делу Голунова получили тюремные сроки от 5 до 12 лет

Мосгорсуд приговорил на сроки от 5 до 12 лет колонии бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову.

Игорь Ляховец (12 лет), Максим Уметбаев (8 лет), Роман Феофанов (8 лет), Акбар Сергалиев (8 лет) и Денис Коновалов (5 лет) были признаны виновными и должны выплатить по 1 млн рублей журналисту Ивану Голунову. Кроме того, их также лишили права занимать государственные должности и лишили званий.

Летом 2019 года в центре Москвы они задержали журналиста Ивана Голунова. При обыске у него в портфеле и дома якобы нашли наркотики, однако через неделю уголовное преследование Голунова было прекращено. В конце года полицейских уволили из полиции, а в январе 2020 года Ляховца и других четырех полицейских задержали.

Денис Коновалов, единственный из фигурантов дела, признал вину и дал признательные показания, рассказав, что Голунову подкинули наркотики.