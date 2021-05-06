Студенты из США осуждены за убийство итальянского полицейского

В Италии двое студентов из США приговорены к пожизненному заключению за убийство полицейского. Финнеган Элдер и Нейтал Гэбриел признаны виновными по всем пунктам обвинения, которые также включают вымогательство, незаконное ношение холодного оружия и сопротивление должностным лицам.

Американцы приехали в Италию туристами летом 2019 года. Они попытались купить наркотики, но, по их словам, им продали аспирин. Они за это отобрали у дилера сумку и потребовали выкуп. Дилер оказался осведомителем полиции и пришёл на встречу с карабинерами в штатском. Студенты утверждают, что приняли их за бандитов. Эледр нанёс одному из них, Марио Черчиелло Реги, 11 ножевых ранений.

Смерть полицейского получила большой резонанс. Похороны сотрудника транслировались по телевидению в прямом эфире.

Адвокаты строили защиту на том, что американцы действовали в рамках самообороны. Но суд отверг эти доводы. Защита намерена подавать апелляцию.