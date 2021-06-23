Телемост с Китайской космической станцией

Первый в истории Китая телемост с орбитальной станцией: председатель КНР Си Цзиньпин пообщался с тремя тайконавтами — первым экипажем Китайской космической станции.

Пилотируемый полёт приурочен в том числе к знаменательной дате — 100-летию Коммунистической партии Китая. Праздник отметят в начале июля.

Пока станция состоит лишь из базового модуля "Тяньхэ", запущенного 29 апреля. 29 мая к ней пристыковался грузовой корабль "Тяньчжоу", а 17-го июня — "Шеньчжоу" с тайконавтами на борту.

По словам Си Цзиньпина, строительство космической станции — важная веха не только китайской, но и мировой космонавтики. Её планируется завершить за полтора года, после чего комплекс сможет принимать и международные экспедиции.

Первый экипаж проработает на станции ещё три месяца — это для Китая будет рекорд пребывания людей на орбите.