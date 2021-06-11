Селфи китайского марсохода

Китайский марсоход "Чжужун" прислал с Красной планеты селфи: фото самого себя и посадочной платформы, доставившей его на поверхность. Для этого аппарату пришлось поставить съёмную камеру на грунт в десятке метров от платформы, а затем вернутся назад. Кроме этого камера сделала панорамные снимки района посадки.

"Чжучжун" сел на Марс 15 мая. Таким образом Китай стал третьей страной в мире, чей аппарат успешно работает на Красной планете. Планируется, что он будет собирать и передавать научные данные ещё как минимум два месяца.

Сейчас на Марсе функционируют ещё два американских марсохода: "Кьюриосити" и "Персеверанс".