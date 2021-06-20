Миссия выполнима

Американский и французский астронавты Шейн Кимброу и Тома Песке успешно установили второй блок солнечных батарей iROSA, которые 5 июня доставил на станцию американский космический корабль Dragon компании SpaceX .

Чтобы выполнить эту миссию потребовалось два выхода в открытый космос с борта Международной космической станции. Предыдущий выход астронавты совершили в среду, установив первую солнечную батарею. Тогда не обошлось без нештатных ситуаций: на третьем часу работы у Кимброу внезапно погас дисплей датчика, показывающего состояние систем его скафандра. Астронавту пришлось вернуться в шлюз и перезагрузить устройство, затем Кимброу снова присоединился к Песке. Им удалось успешно завершить все работы, однако на выполнение всех поставленных задач потребовалось более семи часов вместо шести с половиной запланированных.

Монтаж и развертывание в общей сложности шести панелей iROSА планируется завершить в 2022 году.