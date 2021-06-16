Евро-2020: Италия первой вышла в плей-офф

Сборная Италии первой сумела выйти в плей-офф чемпионата Европы по футболу, обыграв со счетом 3:0 команду Швейцарии в матче второго тура группового этапа. Встреча прошла в Риме. Забитыми мячами отметились Мануэль Локателли и Чиро Иммобиле. Всего у итальянцев после 2 туров 6 очков - они занимают первое место в группе А. На второй позиции идет команда Уэльса (4 очка), третье место занимают швейцарцы (1), четвертое - турки (0).

Ранее в тот же день Сборная России обыграла Финляндию. Матч прошел в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и завершилась со счетом 1:0. Гол забил Алексей Миранчук с передачи Артема Дзюбы.

Благодаря этой победе сборная России вышла на 2-е место в группе В, а Финляндия опустилась на третью строчку. Лидер группы - сборная Бельгии.

В четверг в Копенгагене сыграют сборные Дании и Бельгии. Команды Украины и северной Македонии встретятся в Бухаресте. Сборные Нидерландов и Австрии - состоится в Амстердаме.