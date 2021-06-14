Турнир по дзюдо среди смешанных команд - очень необычное событие. Такой формат соревнований каждый раз вызывает невероятный интерес у поклонников этого вида боевого искусства. Каждую страну представляют 6 человек: трое мужчин и три женщины.

Сборная родины дзюдо уже трижды побеждала в чемпионате мира среди смешанных команд, и в Будапеште японцы были полны решимости повторить свой успех и без труда дошли до финала, в котором их ждала встреча с командой Франции.

В первом матче Соичи Хашимото победил Жоана-Бенжамина Габу, который набрал три штрафных очка.

Затем Мари-Ив Гайе вышла на татами против Саки Ниизое. Победу в этом матче Ниизое обеспечил великолепно выполненный бросок учи-мата.

Кента Нагасава сразился с Франсисом Дамье и принёс своей команде третье очко, заработав оценку "вадза-ари" за отличную контратаку.

От чемпионского титула японцев отделяла всего одна победа. И Майя Акиба поставила точку в споре за "золото", одержав верх над Леей Фонтен. Сборная Японии безоговорочно победила со счётом 4-0.

Золотые медали и трофей чемпионам вручил почётный вице-президент международной федерации дзюдо и президент банка OTP Шандор Чани, а также президент международной федерации дзюдо Мариус Визер.

Я сражался за четвёртый титул чемпионов мира для нашей команды и очень рад, что мне удалось внести свой вклад в общую победу. Кента Нагасава

Это мой первый чемпионат мира, я выступала четвёртой. От меня зависела судьба моей сборной, я чувствовала давление. Но я смогла с ним справиться и победить, я очень счастлива. Майя Акиба

Сборной Франции снова досталось "серебро".

Я очень рада. Горжусь своей сборной, мы выложились на сто процентов. У нас новая, молодая команда, я так горжусь своими товарищами! Уверена, что однажды мы одолеем сборную Японии в финале, я не знаю, где и когда, но я уверена, что мы сможем победить! Мари-Ив Гайе

Кетелин Насименту положила конец надежде россиян на бронзовую медаль, одержав верх над Анастасией Конкиной. Сборная Бразилии снова поднялась на подиума командного чемпионата мира по дзюдо.

Второй комплект бронзовых наград достался сборной Узбекистана после победы над командой Южной Кореи.

Именно в Узбекистане состоится следующий чемпионат мира по дзюдо, поэтому после завершения соревнований в Будапеште Мариус Визер торжественно передал флаг международной федерации дзюдо Азизжону Камилову.