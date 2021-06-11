Жоржи Фонсека стал двукратным чемпионом мира по дзюдо в Будапеште
На стадионе "Лазло Папп" в Будапеште продолжается чемпионат мира по дзюдо. В шестой день соревнований всё внимание было приковано к действующему чемпиону мира в категории до 100 кг Жоржи Фонсеке. Португалец был полон решимости защитить свой титул. За первые четыре матча Фонсека провел на татами в общей сложности чуть более 5 минут, побеждая с "иппоном" в каждом поединке.
Для Александра Куколя выход в финал означал путёвку на олимпиаду, поэтому серб выложился на сто процентов. В четвертьфинале он одолел занимающего первое место в мировом рейтинге Варлама Липартелиани, а затем одержал верх над канадцем Шейди Эль-Нахасом и обеспечил себе место в финале.
Однако Фонсека не собирался сдаваться. Португалец заработал оценку "вадза-ари", но не стал останавливаться на достигнутом и выполнил бросок ко-ути-гари, за который удостоился оценки "иппон".
Так Фонсека стал двукратным чемпионом мира на радость португальским поклонникам дзюдо.
Он получил медаль из рук Андрея Крюкова, генерального секретаря НОК Казахстана.
Мадлен Малонга также была решительно настроена оставить себе красную нашивку на кимоно - знак чемпионки мира в весе до 78 кг. Она приложила для этого все усилия и продемонстрировала невероятное мастерство.
В финале Малонгу ждала встреча с Анной-Марией Вагнер, для которой день также складывался очень удачно. Вполуфинале она одолела японку Мами Умеки.
Решающий бой был очень долгим и напряжённым, уже в дополнительное время Вагнер удалось заработать оценку "вадза-ари" и поставить точку в споре за "золото". Немецкая дзюдоистка пришла в неописуемый восторг и разделила радость победы со своим тренером.
Награды вручил член МОК Даниэль Дьюрта.
В подарок от компании Huawei все медалисты чемпионата мира по дзюдо в Будапеште получили умные часы.
Анна-Мария Вагнер поделилась своими впечатлениями от неожиданного подарка: "Это очень здорово, у меня первый раз такой подарок, замечательные часы. Мне нравится, думаю. я буду всё время их носить дома. Я слежу за своими тренировками и, конечно, они мне пригодятся. Я очень рада!"