Жоржи Фонсека стал двукратным чемпионом мира по дзюдо в Будапеште

На стадионе "Лазло Папп" в Будапеште продолжается чемпионат мира по дзюдо. В шестой день соревнований всё внимание было приковано к действующему чемпиону мира в категории до 100 кг Жоржи Фонсеке. Португалец был полон решимости защитить свой титул. За первые четыре матча Фонсека провел на татами в общей сложности чуть более 5 минут, побеждая с "иппоном" в каждом поединке.

Для Александра Куколя выход в финал означал путёвку на олимпиаду, поэтому серб выложился на сто процентов. В четвертьфинале он одолел занимающего первое место в мировом рейтинге Варлама Липартелиани, а затем одержал верх над канадцем Шейди Эль-Нахасом и обеспечил себе место в финале.

Однако Фонсека не собирался сдаваться. Португалец заработал оценку "вадза-ари", но не стал останавливаться на достигнутом и выполнил бросок ко-ути-гари, за который удостоился оценки "иппон".

Так Фонсека стал двукратным чемпионом мира на радость португальским поклонникам дзюдо.

Он получил медаль из рук Андрея Крюкова, генерального секретаря НОК Казахстана.

Я очень рад золотой медали. Я был в хорошем форме, но затем у меня началась полоса провалов. На первенстве Европы я выступил очень неудачно, но я многому научился на своих ошибках. Благодаря этому сегодня я смог защитить свой титул. Жоржи Фонсека двукратный чемпион мира по дзюдо в весе до 100 кг

Мадлен Малонга также была решительно настроена оставить себе красную нашивку на кимоно - знак чемпионки мира в весе до 78 кг. Она приложила для этого все усилия и продемонстрировала невероятное мастерство.

В финале Малонгу ждала встреча с Анной-Марией Вагнер, для которой день также складывался очень удачно. Вполуфинале она одолела японку Мами Умеки.

Решающий бой был очень долгим и напряжённым, уже в дополнительное время Вагнер удалось заработать оценку "вадза-ари" и поставить точку в споре за "золото". Немецкая дзюдоистка пришла в неописуемый восторг и разделила радость победы со своим тренером.

Награды вручил член МОК Даниэль Дьюрта.

В подарок от компании Huawei все медалисты чемпионата мира по дзюдо в Будапеште получили умные часы.

Анна-Мария Вагнер поделилась своими впечатлениями от неожиданного подарка: "Это очень здорово, у меня первый раз такой подарок, замечательные часы. Мне нравится, думаю. я буду всё время их носить дома. Я слежу за своими тренировками и, конечно, они мне пригодятся. Я очень рада!"