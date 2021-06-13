Марш против помилования сепаратистов

В Мадриде массовая акция протеста против помилования лидеров каталонских сепаратистов, которые сейчас отбывают наказание за организацию референдума о самоопределении в 2017 году.

О возможности помилования заявлял глава испанского правительства Педро Санчес. Противники обвиняют премьера в том, что он хочет таким образом удержаться у власти, поскольку устойчивость его коалиции зависит от каталонских партий.

Сантьяго Абаскаль, лидер партии VOX:

"Помилование, в первую очередь, это предательство тех каталонцев, которые пережили сепаратистский путч 2017 года и были брошены на милость сепаратистов. Это предательство всех испанцев, которые уважают закон и конституцию".

Референдум о самоопределении Каталонии состоялся в октябре 2017 года: 92% высказались за отделение от Испании, при явке в 43%. В Мадриде ещё до голосования назвали его незаконным, силовые структуры пытались помешать волеизъявлению.

Руководители автономного региона были в итоге арестованы; в октябре 2019-го 9 человек приговорены к тюремным срокам до 13 лет.