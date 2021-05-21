Каталонию возглавил Пере Арагонес

Каталонское правительство возглавил сторонник выхода автономного сообщества из состава Испании - Пере Арагонес от партии "Левые республиканцы Каталонии" избран на этот пост председателя женералитета по итогам состоявшегося в пятницу парламентского голосования. Его поддержали 74 депутата, 61 выступил против. (Глава "Левых республиканцев" Ориол Жункерас, приговорён к 13 годам тюрьмы за организацию референдума о независимости.)

"Объединив наши коллективные амбиции и демократическую решимость, дух служения и республиканские убеждения, я буду всегда служить гражданам Каталонии. Да здравствует свободная Каталония!" - сказал Арагонес.

Он был исполняющим обязанности главы каталонского кабмина с 2018 года, когда испанский суд лишил лидера региона Кима Торру права занимать государственные должности в течение 18 месяцев.

В феврале на парламентских выборах в Каталонии победили социалисты, поддерживающие единство Испании. Но трём сепаратистским партиям удалось получить большинство кресел в парламенте и, договорившись о создании коалиции, провести своего кандидата.