Пучдемону вернули неприкосновенность

Бывший лидер испанской Каталонии Карлес Пучдемон вновь обладает депутатской неприкосновенностью. Такое постановление вынес в среду заместитель председателя Европейского суда юстиции в Люксембурге. Таким образом временно приостановлено решение Европарламента, который в результате голосования 9 марта лишил парламентского иммунитета Пучдемона и ещё двух каталонских политиков.

Пучдемон после этого подал апелляцию в суд Евросоюза, и теперь, до того, как будет вынесен соответствующий вердикт, снова пользуются неприкосновенностью. В такой ситуации бельгийский суд не сможет возобновить дело о его экстрадиции, чего добивается Испания.

В октябре прошлого года Верховный суд страны признал ряд видных каталонских политиков виновными мятеже за причастность к организации референдума и провозглашению независимости Каталонии 2017 году. В случае экстрадиции в Испании Пучдемону грозит тюремный срок.