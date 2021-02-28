"Освободить Пабло Аселя!": Барселона снова полыхает

Подожжёный полицейский фургон, разбитые витрины и разграбленные магазины, баррикады из мусорных баков и всего, что попадётся под руку, - в ночь на воскресенье Барселона снова стала ареной беспорядков.

Через 11 дней после ареста и заключения в тюрьму рэпера Пабло Аселя, осуждённого на девять месяцев за прославление терроризма и оскорбление короны в "Твиттере" и размещенном в YouTube клипе, волнения в Каталонии не утихают. Только за минувшую ночь были задержаны 13 человек за кражу со взломом и вандализм, в том числе тот, кто бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейский фургон. Пять человек пострадали.

Всего в середины февраля, когда начались беспорядки, задержаны более 110 манифестантов. Акции протеста сначала охватили большинство крупных городов Испании - Мадрид, Валенсию, Гренаду, но за последние дни сосредоточились в Барселоне.

В субботу вечером переросший в столкновения марш начался мирно. Несколько сотен человек вышли на улицы Барселоны, требуя не только освободить Пабло Аселя и гарантировать, а не наказывать уголовно за свободу слова, но и социально поддержать население.

Глава правительства Испании Педро Санчес осудил случившееся в каталонской столице. "Акты вандализма и насилия ... недопустимы", - написал он в "Твиттере", выразив поддержку сотрудникам правоохранительных органов.

Среди прочего в своих композициях известный левыми радикальными взглядами 32-летний рэпер называет бывшего короля Хуана Карлоса "мафиози", обвиняет испанских полицейских в убийствах и пытках манифестантов и нелегальных мигрантов.