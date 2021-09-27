Арман Адамян завоевал "золото" на Гран-при по дзюдо в Загребе

Заключительный день Гран-при по дзюдо в Загребе стал очень удачным для азербайджанца Мамедали Мехдиева.

Финальный матч против грузина Луки Майсурадзе был сложным, но несмотря на давление Мехдиев сумел выполнить приём ко-сото-гаке и удостоился оценки "иппон".После победы азербайджанский спортсмен помог сопернику подняться с татами.

Бронзовую награду в этом весе завоевал россиянин Хусен Халмурзаев. Медали в категории до 90 кг вручил посол Азербайджана в Хорватии Фахраддин Гурбанов.

После награждения Мехдиев поделился своими мыслям об успехах сборной Азербайджана на турнире в Загребе.

Честно говоря, мне сегодня было нелегко. Как вы знаете, вчера завоевал золотую медаль Хидаят Гейдаров. Разумеется, я тоже хотел получить "золото", чтобы наш флаг снова поднялся над пьедесталом. Поэтому вчера я довольно сильно волновался, а сегодня очень рад результату. Мамедали Мехдиев победитель в весе до 90 кг

Среди женщин особенно отличилась Карен Стевенсон, которая выходила на татами, лучезарно улыбаясь. В финале она сразилась со словенкой Патрицией Бролих. Нидерландская спортсменка выполнила удержание, которое принесло ей победу в этом матче и первое золото Гран-при в карьере.

Мы попросили Стевенсон рассказать о её расслабленном подходе к соревнованиям.

В прошлом году я поняла, что я так делаю, потому что мне так нравится, это весело. Почему бы и нет, пусть мне будет весело, так я чувствую себя уверенней. Я готова к турниру в Париже. Карен Стевенсон победительница в весе до 78 кг

Арман Адамян праздновал победу в категории до 100 кг. Россиянин был в отличной форме и начал своё выступление в Загребе с оценки "иппон" за мощный бросок ура-наге. В финальном матче против Дарио Курбьевайта Гарсии Адамян заработал две оценки "вадза-ари" и завоевал первую золотую медаль Гран-при в своей карьере.

В самой тяжелой весовой категории среди женщин лучшей стала Жюли Толофуа, которая принесла сборной Франции третью золотую медаль турнира в Загребе .

Выступающий в самом тяжелом весе среди мужчин Юр Спейкерс впервые в карьере дошёл до финала Гран-при.Великолепно выполненный бросок о-ути-гари принёс нидерландскому спортсмену "чистую победу" и золотую медаль.

У хозяев турнира тоже был повод для радости: Марко Кумрич завоевал бронзовую награду в категории до 100 кг. В течение дня хорватский дзюдоист продемонстрировал прекрасное владение различными техниками дзюдо.В поединке за "бронзу" Кумрич одолел бывшего чемпиона мира Асли Гонсалеса и принёс своей сборной вторую медаль на этом Гран-при.