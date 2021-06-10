Футбольный агент в Того помогает бездомным детям

Обычная школа в одном из районов столицы Того Ломе - Коджовиакопе - получила награду за необычную помощь бездомным детям. Всё началось с желания Жана Коффи Акпоа решить острую социальную проблему.

“Многие дети 7-15 лет живут на улице. Они спят на пляже, иногда под дождём, даже в холодное время года у них нет крыши над головой. Такие условия толкают их на совершение различных преступлений, связанных с наркотиками, кражами, разными подозрительными делами и насилием", - рассказал он корреспонденту Euronews.

У Коффи появилась идея использовать футбол, чтобы объединить детей и остановить насилие. В этом его поддержал спортивный клуб, в котором он работает.

"Футболу не нужен общий язык для общения, - объясняет Коффи. - Дети из разных стран могут играть в него вместе".

"Именно это и произошло - теперь они одна большая дружная семья”.

Профессиональный футбольный агент и менеджер также стремится мотивировать подопечных ходить в школу, чтобы "научиться читать и писать", а ещё приобрести практические навыки для работы столяром или каменщиком.

Коффи мечтает открыть свою собственную школу и академию футбола в Кпалиме, городе в 120 км от столицы. "Чтобы рядом с академией была маленькая ферма, на которой мы выращивали бы свою еду для детей".

Тоголезец помог вернуться в свои семьи 13 бездомным детям из соседних стран: Нигерии, Бенина и Ганы.

“Некоторые из них прибыли из самой Нигерии, вы представляете?” - восклицает Коффи.

Спортирный клуб Коджовиакопе удостоился награды международной детской социальной программы "Футбол для дружбы", огранизованной компанией "Газпром" за "миротворчество" через футбол.

Цель программы "Футбол для дружбы" - объединение детей со всего мира с помощью футбола и преодоление того, что может разъединять: границ, конфликтов, а в этом году ещё и пандемии коронавируса.

Призёры программы были оглашены 29 мая во время торжественной церемонии закрытия 9 сезона программы. Награды получили проекты, направленные на развитие детского футбола и решение социальных проблем с помощью спорта. Жюри конкурса рассмотрело заявки футбольных школ со всего мира, в том числе из Уганды, Кении и Индии.

С 2018 года спортивный клуб Коджовиакопе в Ломе представляет Того в программе "Футбол для дружбы". В этом году мероприятия проходили онлайн. В них приняли участие дети из более чем 200 стран мира.