"Футбол для дружбы": пандемия не помеха

С момента своего запуска в 2013 году международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" организовала множество спортивных и образовательных мероприятий по всему миру в стремлении объединить подрастающие поколения.

Когда пандемия COVID-19 блокировала мир спорта, проект, организатором которого является "Газпром", не стал отменять все свои мероприятия, а обратился к цифровому формату, чтобы предложить тысячам детей из разных слоев общества возможность поделиться своим опытом в интернете и завязать новые дружеские отношения.

В течение года ребята из более чем 200 стран дистанционно принимали участие в многочисленных мероприятиях. А такие важные темы, как благополучие нашей планеты и гендерное равенство в спорте, регулярно поднимались в групповых дискуссиях на онлайн-форумах.

Рич Уильямс, посол программы "Футбол для дружбы": "Речь идет о том, чтобы дать участникам платформу для обсуждения этих тем, потому что именно они будут вести эти дискуссии, когда станут немного старше. Но дать им такую базу, чтобы они могли делать это с самого начала, действительно важно, и это, надеюсь, вдохновит их в ответ на некоторые вопросы сказать: "Знаете, я не согласен с тем, что мы делаем, чтобы улучшить ситуацию". И если дать им возможность проводить эти дискуссии, форумы и начать думать об этих важных вещах, это, надеюсь, поможет им всем встать на ноги, и не только им, но и их сверстникам и всем остальным в мире, когда мы будем двигаться вперед. И все, надеюсь, изменится к лучшему".

После успешного дебюта чемпионат eWorld вернулся и увенчал девятый сезон программы "Футбол для дружбы". 32 команды были разбиты на 8 групп по 4 человека во время яркой жеребьевки, которая транслировалась в прямом эфире для всех участников.

С помощью приложения для телефона, специально разработанного для проекта, любители футбола смогли общаться и демонстрировать свои навыки в режиме онлайн.

В напряженной борьбе чемпионом стала команда "Аргали", представленная игроками из Арубы, Белиза, Гватемалы, Коста-Рики и Мексики, но самый ценный приз разделили все участники, завязав, несмотря на разделявшие их километры, множество новых дружеских отношений.

Николас Лисандру, юный журналист и тренер: ''Это был отличный опыт. Мне нравится заводить новых друзей и узнавать о разных странах. А еще мне очень понравилось, что здесь у участников разные роли. Ты можешь быть тренером, игроком или журналистом и можешь получить много навыков, которые сможешь использовать в повседневной жизни''.

Нанихи Брозеус, юный тренер: "Даже в формате онлайн мы все были едины, между нами было чувство солидарности".

Медина Майсар, юный журналист: "Сейчас в Казахстане карантин, и я не так часто общаюсь с друзьями, как хотелось бы, но благодаря этому проекту я могу общаться со своими новыми друзьями, не выходя из комнаты".

За девять сезонов "Футбол для дружбы" при поддержке таких крупных спортивных организаций, как УЕФА, ФИФА и МОК, объединил более 16 тысяч участников из 211 стран и регионов.

Пандемия не помешала росту программы. В ближайшие годы она надеется продолжить пропаганду здорового образа жизни и распространение основных человеческих ценностей, таких как дружба, мир и равенство, среди еще более широкой аудитории.