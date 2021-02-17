"Футбол для дружбы" наградил академию боливийских "суперженщин"

Кармен Позо воспитывает в Боливии молодых футболисток и тренеров в академии для девочек "Лас Супер Подеросас" (Las Super Poderosas — в переводе "суперженщины").

Спортивная журналистка и ее коллега Жденка Бакарреса открыли первую в стране футбольную секцию для девочек "Лас Супер Подеросас" пару лет назад. В ней было всего 14 воспитанниц. Сегодня на поле в Ла-Пасе играют уже более 90 юных футболисток.

"Суперженщины" из Боливии Euronews

Ее усилия и преданность не только обучению красивой игре, но и продвижению спортивных ценностей, принесли ей в этом году премию ассоциации Газпрома "Футбол для дружбы" за проект "Избавься от пандемии", в рамках которого футбол практикуется виртуально, несмотря на смягчение коронавирусных мер.

Позо говорит, что награда "определенно очень важна", ведь ее футбольная академия соревнуется с сотней таких же по всему миру.

"Мы не ожидали, что они обратят внимание на академию только для девочек, поэтому в какой-то момент мы открыли двери для всех детей", - говорит она. — "Получение этой награды было огромным шоком, потому что не только "Суперженщины" дали нам много сил, но и страна заметила нас. Она увидела, что мы можем создавать что-то и осуществлять инновационные проекты, которые ценятся на международном уровне".

"В мяч могут играть все"

По данным доклада Всемирного экономического форума о глобальном гендерном равенстве, Боливия занимает 42-е место среди 153 стран – лучший результат среди латиноамериканских стран, и имеет равное гендерное представительство в парламенте.

Но женщины и девочки в Боливии подвергаются большому риску гендерного насилия, несмотря на принятый в 2013 году закон, в котором были предусмотрены меры по предотвращению насилия в отношении женщин и судебному преследованию виновных.

Онлайн-тренировка "Суперженщин" Euronews

Что же касается футбольного поля, девочки, которых тренирует Позо, сталкиваются с предрассудкам.

"Некоторые мальчики говорят нам, что только они могут играть", - говорит 14-летняя Лучана Лопес, которая тренируется в "Лас Супер Подеросас" и надеется пойти по стопам своего деда Карлоса Лопеса, аргентинской футбольной суперзвезды.

"Но я чувствую, что игра в такой прекрасный вид спорта укрепляет во мне уверенность и характер. Я думаю, что [спорт] также полезен для нашего здоровья и поддержания красивого телосложения".

Позо говорит, что с самого начала к девочкам и мальчикам относятся по-разному.

"Мужскому полу всегда придается гораздо большее значение, мужчина - сильный, мужчина - единственный, кто может заниматься спортом", - утверждает она.

Позо добавляет: "Женщины тоже могут играть в футбол, на поле все равны, в мяч могут играть все". И ее воспитанники знают об этом не понаслышке.

Несмотря на то, что девочки с рождения живут со стереотипом, что они должны помогать матерям в готовке и уборке, у них также есть "другие вещи в жизни, такие как игра в футбол".

Позо рассказывает о 13-летней Шарис Замбране, которая помогает отцу воспитывать ее братьев и сестер, когда тот на работе. Их мать с ними не живет. Кармен говорит, что когда ее подопечная играет на поле, она сама приглядывает за детьми. Шарис хочет стать лидером на поле, чтобы показать, что девочки тоже могут играть в футбол.

Хотя тренер отмечает, что "страна мачо" меняется к лучшему и отмечает, что мальчиков тоже теперь учат помогать по дому.

Играть с честью

Но подготовка нового поколения женщин-лидеров, тренеров и спортсменок - это гораздо больше, чем оттачивание футбольных навыков.

Академия посвятила себя продвижению девяти ценностей, изложенных платформой "Футбол для дружбы" (F4F), которые включают братство, равенство, справедливость и здоровье. Нашлось место и традициям, например, боливийской музыке.

Юные "Суперженщины" Euronews

15-летней Тиане Бердехе, игроку боливийской сборной до 17 лет, ценности, которым учит "Футбол для дружбы", "очень помогают в повседневной жизни".

Она говорит, что у тех, кто играет в футбол, "больше друзей, они встречаются с большим количеством людей, они учатся ценностям, быть терпеливыми, быть дисциплинированными, уважать друг друга, - эти же принципы работают и в свободное время".

В настоящее время формируется женская футбольная ассоциация, и "Суперженщины" из академии впервые организуют турниры только для девочек.

"Мы хотим видеть наших футболисток на поле, борющимися за мяч и следующим ценностям, которым мы их учим", - говорит Позо.

"Если мы проиграем — мы проиграем, но мы сделаем это с честью. И если выиграем, то тоже с честью".