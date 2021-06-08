Победители розыгрыша грин-карт судятся с правительством США

Тысячи победителей розыгрыша грин-карт США по всему миру подали коллективный иск к администрации Джо Байдена, опасаясь упустить шанс переехать в Америку из-за пандемии.

В заявлении, опубликованном в Twitter, Кертис Моррисон, адвокат, представляющий истцов, объявил о судебном иске, утверждая, что жалоба была подана от имени более 24 000 человек из 141 страны.

"Рад сообщить, что мы подали жалобу от имени наших 24 089 истцов в Окружной суд округа Колумбия", - сказал он.

Суть иска

Судебный процесс вызван тем, что тысячи победителей Диверсификационной лотереи (программа розыгрыша виз, дающих право на получение статуса резидента США) 2021 года опасаются, что потеряют, возможно, единственный в жизни шанс построить жизнь в Америке из-за отказа США обрабатывать их заявки на получение визы с ограниченным сроком действия.

"Я подал заявку на участие в программе [после поездки] по летней студенческой программе Work and Travel в Висконсин, США. Мне понравилось в США, и я хотел провести там остаток своей жизни", - сообщил Euronews один из истцов, победитель розыгрыша из Турции.

"Я выиграла, но сейчас это уже не кажется "победой"", - сказала истица на условиях анонимности, поскольку опасается, что ее комментарий может повлиять на рассмотрение ее заявления на визу.

"Это была лотерея, но мы должны судиться, чтобы стать "победителями"", - говорят другие истцы. "Мы все еще сидим дома, и мы до сих пор не получили ни одного электронного письма [или] интервью. Такое ощущение, что наша американская мечта угасает".

Что такое Диверсификационная лотерея?

Ежегодно США выдают до 55 000 грин-карт иммигрантам из разных стран в рамках программы Diversity Immigrant Visa (Диверсификационная лотерея), стремясь способствовать национальному разнообразию в США.

Пример грин-карты в США AP/U.S. Citizenship and Immigration Service

Ежегодная программа предусматривает предоставление статуса постоянного жителя лицам, которые соответствуют простым, но строгим критериям отбора. Заявители, желающие получить диверсификационные визы отбираются путём произвольного отбора. При этом визы разделяются между шестью географическими регионами, и наибольшее количество виз выделяется на регионы с более низким уровнем иммиграции. Для граждан государств, из которых в США прибыло более 50000 иммигрантов за последние 5 лет, визы не предусматриваются. В рамках каждого региона, ни одна страна не может получить более 7 % подобных виз в год.

Тем не менее, после пандемии коронавируса многие обладатели таких виз вынуждены бороться за них. Дело в том, что еще при президенте Трампе некоторым держателям виз, в том числе диверсификационных, въезд в США был запрещен на неопределенный срок.

Такие визы имеют строгие временные ограничения, и если пропустить крайний срок для получения одобрения, заявитель может полностью потерять возможность переехать в США по программе.

Неприоритетные визы

Уже тысячи обладателей виз по программе национального разнообразия 2020 года, которым сообщили, что их шансы на въезд в США упущены, вступили в судебные тяжбы с правительством США, добиваясь отмены этого решения.

И теперь более 24000 победителей 2021 года опасаются, что их постигнет та же участь.

Истцы в новом иске утверждают, что их заявки на визу фактически заблокированы из-за того, что консульства США по всему миру отказывались назначать им собеседование, несмотря на сжатые сроки программы.

Они также говорят, что недавнее решение Госдепартамента о неприоритетном рассмотрении заявок на предоставление диверсификационных виз сделает невозможным своевременное их получение - что признал и сам Госдепартамент.

"Департамент ценит программу диверсификационных виз и прилагает все усилия, чтобы обработать как можно больше заявлений в соответствии с другими приоритетами, несмотря на серьезные операционные ограничения и отставание по срокам, возникшие в результате пандемии COVID", - говорится в сообщении на веб-сайте Государственного департамента.

"Однако в результате COVID количество виз, выданных в менее приоритетных категориях или в таких программах, как программа диверсификационных виз, скорее всего, не приблизится к установленному законом лимиту в 2021 финансовом году", - говорится в сообщении.

Согласно Госдепартаменту, грин-карты стали приоритетом "четвертого уровня", при этом Госдепартамент признал, что "многие посольства и консульства" уже борются со "значительным отставанием по всем категориям иммиграционных виз".

В новом иске, поданном в понедельник, утверждается, что США должны уделять приоритетное внимание получателям грин-карт в той же степени, как и любому другому заявителю на визу.