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Кипр

Кипр вновь начнет выдавать россиянам туристические визы

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 Мария Горковская
Лимасол, город на южном побережье Кипра
Лимасол, город на южном побережье Кипра   -   Авторское право  Petros Karadjias/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Кипр с 1 марта вновь начнет выдавать россиянам туристические визы. Об этом заявляет агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя Минтуризма республики Димитриса Димитриу. Подать заявку нужно будет онлайн, а за 24 часа до вылета придется зарегистрироваться на сайте CyprusFlightPass.

Гражданам РФ как страны из "красной" группы по своей эпидемиологической обстановке потребуется дважды сдать ПЦР-тест - не менее чем за 72 часа до посещения Кипра и уже по прибытии в страну. Причем сделать это придется за свой счет. В случае положительного результата теста оплатят расходы на лечение местные власти.

От двухнедельного карантина туристов освободят.

До сих пор получить шенгенскую визу россияне могли только обратившись в Генконсульство Греции, где на днях был продлен общенациональный локдаун. Но на фоне эпидемии коронавируса использовать ее для поездок в другие европейские страны нельзя.