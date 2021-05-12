Посольство США в Москве прекратило выдачу виз россиянам

Посольство Соединенных Штатов в Москве прекратило выдачу виз россиянам с 12 мая. Оформить все нужные документы для поездки в США для постоянного проживания сможет только ограниченное число граждан и то - лишь в случае истечения срока действия уже имеющейся визы или же при угрозе для жизни. Сокращение количества оказываемых консульских услуг объясняют введёнными Россией ограничениями на найм иностранных сотрудников: численность штатных работников посольства в итоге сократится на 75%.

"Надеюсь, решение будет найдено. Я бы очень хотел съездить с семьей к родителям. Они до сих пор не видели мою младшую дочь. Она родилась прямо перед пандемией. А родители у меня уже не молодые", - говорит Томас Энтони, проживающий в РФ гражданин США.

Растущая дипломатическая напряженность последних недель между Москвой и Вашингтоном сказалась не только на жизни родных людей. Для кого-то она означает дополнительные трудности в карьере и учебе.

"Мне столько всего пришлось сделать, чтобы подать заявку. Столько документов надо было собрать. А теперь оказывается, что во всем этом не было смысла", - жалуется Юлия Кукула, студентка, собиравшаяся продолжить обучение в одном из вузов США.

"Насколько я знаю, последние три года послы жалуются на то, что очень непросто получить одобрение для найма персонала, визу для того или иного дипломата. Они это называют непрекращающейся визовой войной. Теперь же эта визовая война коснулась и населения в целом", - отмечает Алексис Родзянко, президент Американской торговой палаты в России.

Серия "зеркальных" ответов на действия противоположной стороны привела к высылке из РФ и пресс-секретаря американского посольства Ребекки Росс. Она оказалась в списке из десяти дипломатов, которых Москва объявила персонами нон грата в ответ на аналогичный шаг Вашингтона. Сообщается, что ранее США отказали в визе человеку, назначенному на пост пресс-секретаря российской дипмиссии.