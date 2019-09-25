В Госдуме предлагают запретить россиянам участвовать в розыгрыше "грин-карт" (вид на жительство в США, который можно выиграть в лотерею) в ответ на невыдачу американских виз российским дипломатам, которые должны были принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом написала газета "Известия".

— Это беспрецедентный случай. Делегаты намеревались посетить не США, а штаб-квартиру ООН. Наш ответ будет очень серьезным. Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи "грин-карт", которые США проводят исходя из своего имиджа якобы "оплота демократии". Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание, - заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В частности, жителям РФ может быть ограничен доступ к сайту, на котором проводится лотерея. Кроме того, российские власти могут усложнить работу агентств, которые помогают в оформлении документов для участия в розыгрыше "грин-карт".

Визовый скандал

Днем ранее стало известно, что США не выдали визы десяти делегатам от России, в том числе семи сотрудникам МИДа и главе международного комитета Совета Федерации Константину Косачеву. Им не было отказано в визе, но посольство не оформило документы в срок, в связи с чем дипломаты не смогли вылететь в Нью-Йорк.

Позже представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что визы не получили и некоторые участники делегации, которая должна была поехать на конференцию Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (мероприятие проходит в среду).

В Кремле отметили, что США нарушили свои международные обязательства, поскольку речь шла не о двустороннем визите, а о поездке российской делегации на Генассамблею ООН.

"Фактически единственное, что вправе сделать Америка, - это ограничить, например, пребывание члена российской делегации одним городом Нью-Йорк. Каких-то иных рестрикций Соединенные Штаты вводить не вправе для тех, кто отправляется на Генассамблею", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала произошедшее "возмутительным примером неуважения США к членам ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя Всемирную организацию". По словам Захаровой, американское посольство объяснило задержку техническими трудностями, связанными со сроками подачи заявления, но все документы, как сказала представитель МИД, были поданы вовремя.

СМИ: «США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил представитель Госдепа, комментируя... Publiée par Maria Zakharova sur Mardi 24 septembre 2019

В Госдепартаменте США отказались объяснять, с чем связана задержка с выдачей виз, но подчеркнули, что "серьезно относятся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН". В ведомстве пояснили, что запросы на визу рассматриваются в индивидуальном порядке и информация о них является конфиденциальной.