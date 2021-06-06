Roland Garros без Федерера
Швейцарский теннисист Роджер Федерер снялся с Открытого чемпионата Франции по теннису.
В субботу швейцарец вышел в четвертый круг, обыграв немца Доминика Кёпфера и должен был сыграть с итальянцем Маттео Берреттини.
Свое решение Федерер объяснил так:
"После двух операций на колене и более года реабилитации важно, чтобы я прислушивался к своему телу и не заставлял себя слишком быстро двигаться к выздоровлению"
39-летний Федерер - 8-й в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
В свою очередь занимающий второе место в том же рейтинге россиянин Даниил Медведев обыграл в 4-ом круге Roland Garros чилийца Кристиана Гарина со счетом 6:2, 6:1, 7:5.
Соперником Медведева по четвертьфиналу станет посеянный пятым грек Стефанос Циципас.
На Открытом чемпионате Франции ранее Медведев ни разу не проходил дальше первого круга.