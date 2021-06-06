Roland Garros без Федерера

Швейцарский теннисист Роджер Федерер снялся с Открытого чемпионата Франции по теннису.

В субботу швейцарец вышел в четвертый круг, обыграв немца Доминика Кёпфера и должен был сыграть с итальянцем Маттео Берреттини.

Свое решение Федерер объяснил так:

"После двух операций на колене и более года реабилитации важно, чтобы я прислушивался к своему телу и не заставлял себя слишком быстро двигаться к выздоровлению"

39-летний Федерер - 8-й в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В свою очередь занимающий второе место в том же рейтинге россиянин Даниил Медведев обыграл в 4-ом круге Roland Garros чилийца Кристиана Гарина со счетом 6:2, 6:1, 7:5.

Соперником Медведева по четвертьфиналу станет посеянный пятым грек Стефанос Циципас.

На Открытом чемпионате Франции ранее Медведев ни разу не проходил дальше первого круга.