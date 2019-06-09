Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл "Ролан Гаррос"

Рафаэль Надаль вновь доказал, что он король "Ролан Гаррос". Испанец в 12-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции. В финале он одолел Доминика Тима. Матч выдался очень упорным. На корте испанец и австриец провели три часа. Встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

В прошлом году до финала также добрались Надаль и Тим. И тогда победа тоже осталась за испанцем.

Надаль установил рекорд. До него еще ни одному теннисисту не удавалось выиграть 12 раз на одном и том же турнире "Большого шлема". Всего в копилке испанца уже 18 "Больших шлемов".