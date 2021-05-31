Наоми Осака приняла решение покинуть "Ролан Гаррос"

Вторая ракета мира Японка Наоми Осака приняла решение сняться с Открытого чемпионата Франции по теннису. В своем твиттере она сообщила, что после Открытого чемпионата США 2018 года страдает от депрессии, с которой ей сложно справляться.

По словам титулованной спортсменки, отказ от дальнейшего участия в "Ролан Гаррос" — наилучшее решение для турнира, игроков и ее здоровья, что позволит всем сосредоточиться на теннисе.

Ранее 23-летняя Наоми Осака заявила, что во время соревнований не будет участвовать в обязательных пресс-конференциях. Организаторы турнира обратились к ней с просьбой пересмотреть свою позицию по этому вопросу, однако Осака после победы в первом раунде над румынкой Патрисией Марией Тиг в воскресенье отказалась общаться со СМИ.

Теннисистка отметила, что возьмет небольшой перерыв в выступлениях и планирует обсудить с организаторами мирового теннисного тура возможные изменения, чтобы сделать соревнования более удобными для игроков, прессы и болельщиков.

Осака является второй ракеткой мира и четырехкратной победительницей турниров серии Большого шлема. На Открытом чемпионате Франции она трижды доходила до третьего раунда. Также на ее счету семь титулов Женской теннисной ассоциации (WTA).