Старт Roland Garros отложен

Теннисный турнир Roland Garros отложен: старт парижского первенства перенесён с 23 мая на 30, а завершится оно 13 июня. Если старт Уимблдона останется без изменений, то между двумя турнирами "Большого шлема" будет лишь двухнедельный перерыв.

Сменить даты решили после введения во Франции ограничений, призванных сдержать третью волну заражений коронавирусом. К июню в стране ожидается ослабление карантина, и организаторы турнира надеются получить большую прибыль.

В этом году на Roland Garros впервые планируют проводить вечерние сессии. До этого вечерняя сессия проводилась только на Australian Open и US Open.

Открытый чемпионат Франции - один из четырёх турниров Большого шлема проводится на кортах парижского теннисного комплекса Roland Garros и выявляет победителей в девяти разрядах: в пяти у взрослых и четырёх - у старших юниоров. Организует турнир Французская федерация тенниса.