Демонстрация против китайского университета

Несколько тысяч жителей Будапешта вышли на акцию протеста против строительства китайского вуза в венгерской столице. План предусматривает возведение филиала шанхайского Университета Фудань.

Возмущение граждан вызвало то, что управляемый китайской компартией вуз будет построен на деньги венгреских налогоплательщиков: Пекин предоставит Будапешту заём в полтора миллиарда долларов. Они обвиняют власти Венгрии в сговоре с Пекином.

Среди лидеров протеста — мэр Будапешта, которого называют в числе возможных главных соперников премьер-министра Виктора Орбана на грядущих выборах.

Кристина Бараньи, мэр 9-го округа Будапешта:

"Китай строит Троянского коня на венгерские деньги, поскольку этому потворствует венгерское правительство".

Гергей Карачонь, мэр Будапешта:

"Мы остановим этот проект. Мы продолжим удерживать позиции по каждому вопросу, в котором мы видим, как правительство продвигает интересы привилегированных групп в ущерб воле большинства".

Мэр Будапешта уже высказывал своё неприятие китайской политики в целом, переименовав улицы, прилегающие к посольству КНР: теперь там улица Далай-ламы, улица Уйгурских мучеников и улица Свободного Гонконга. В Пекине назвали эти действия "достойными презрения".