Европейский суд одобрил наказание Венгрии

Европейский суд признал за Европейским парламентом право возбудить дисциплинарную процедуру в отношении Венгрии за нарушение ею принципов правового государства. Будапешт сам обратился к судьям в Люксембурге почти три года назад после того, как депутаты проголосовали за применения против Венгрии статьи 7-ой Союзного Договора вплоть до лишения её голоса в Европейском Совете. А с начала этого года финансирование стран-членов решено увязать с тем, как они соблюдают общие ценности и нормы. Венгрии первой могут сократить выплаты из бюджета ЕС, а также фонда восстановления после пандемии.

Решение высшей судебной инстанции ЕС прокомментировал «зелёный» евродепутат из Германии:

"Это свидетельствует о том, что Совету необходимо ужесточить эту процедуру, поскольку в течение трёх лет в рамках этой процедуры против Венгрии ничего не происходило, - сказал Даниэль Фройнд. - Еврокомиссия также оказывается давление. С 1 января у неё есть новый инструмент для защиты верховенства права, в том числе в Венгрии. До сих пор его не применяли. Пора это сделать».

Со своей стороны, министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что её страна "готова к диалогу по вопросам, связанным с верховенством права", но будет считать любое преследование себя «политически мотивированной охотой на ведьм».

Министры ЕС по европейским делам должны обсудить продолжение процедуры по статье 7-ой против Венгрии позднее в этом месяце. Если будет установлено, что Будапешт нарушил основополагающие ценности блока, то другие столицы смогут принимать важные решения без его участия.