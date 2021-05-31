Общественные работы вместо штрафа: депутат протестует в огороде

Уже пятую неделю подряд венгерский депутат Акош Хадхази пропалывает сорняки в школьном огороде в городе Сексард. Суд приговорил его к денежному штрафу в размере 300 евро, но депутат попросил заменить наказание на общественные работы.

"Я надеялся, что смогу поработать в больнице и помочь медикам, во время пандемии моя помощь там пригодилась бы, но правительство даже не задумалось о том, чтобы разрешить мне быть полезным", — рассказывает Акош Хадхази.

В прошлом году Хадхази занимался организацией акций протеста против ограничительных мер, которые правительство Венгрии приняло для борьбы с пандемией коронавируса, включая запрет на массовые собрания. Полиция требовала назначить огромные штрафы участникам манифестаций, но по решению суда суммы взысканий были снижены.

"Я принял решение работать в течении 38 дней, чтобы обратить внимание людей на три вещи. Первое — премьер-министр Венгрии очень боится акций протеста. Второе — один человек ничего не добьется, а много людей смогу вместе прийти к поставленной цели. И третье — мы уже находимся на пути, который ведет от демократии к диктатуре, в условиях чего неуместные законы нужно нарушат", — Акош Хадхази.

В следующем году в Венгрии состоятся парламентские выборы, впервые за десять лет у оппозиции есть шанс попасть в правительство. Самые серьезные дискуссии сейчас ведутся вокруг законов и конституционных поправок, принятых во время правления Виктора Орбана.

"Оппозиция уже многие годы выплачивают большие штрафы. Акош Хадхази уверен, что выбирая в качестве наказания общественные работы, он указывает нелегитимность сложившейся системы. Го тут возникает вопрос: кто же на сама деле победитель, если оппозиционный депутат и ветеринар по профессии проводит дни за работой в огороде?" — передает из Сексарда корреспондент Euronews Габор Танач.