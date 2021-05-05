Венгрия расширяет Шелковй путь

Международный будапештский аэропорт имени Ференца Листа превращается в огромный грузовой хаб. С созданием китайско-венгерского воздушного Шелкового пути, объем прошедших через этот аэропорт грузов ежегодно увеличивается на десятки тонн. Раньше между Будапештом и Чжэнчжоу курсировали три прямых грузовых рейса в неделю, теперь их стало пять.

Йожеф Кошут, руководитель службы грузовых перевозок, аэропорт Будапешта: "У самолетов, выполняющих данные рейсы, достаточно большая грузоподъемность, они могут перемещать 50-100-150 тонн грузов в одном направлении. Так что, в будущем мы сможем увеличить число рейсов в среднем в полтора раза".

В минувшем году аэропорт Будапешта обработал в общем порядка 140 тысяч тонн грузов. Ожидается, что воздушный Шелковый путь ежегодно будет увеличивать грузопоток на 20-30 тысяч тонн. Большая часть доставленных в Венгрию товаров из Китая, направляется в соседние европейские государства.

Йожеф Кошут, руководитель службы грузовых перевозок, аэропорт Будапешта: ''В апреле, из поступивших нам китайских товаров, в самой Венгрии осталось лишь 20%. Около 80% были направлены в другие страны. Мы уже вышли на региональный уровень".

В настоящее время Венгрия тесно сотрудничает с КНР. Флагманский инфраструктурный проект Китая в Центральной и Восточной Европе - железнодорожная линия Будапешт – Белград. Для ее строительства Пекин предоставил Будапешту кредит почти на два миллиарда долларов.