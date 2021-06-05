Страны G7 договорились о введении минимального корпоративного налога

Министры финансов стран G7 на встрече в Лондоне договорились, что минимальный налог на прибыль крупных корпораций должен составлять не менее 15%.

Риши Сунак, глава Минфина Великобритании, председательствующей в текущем году в Группе семи, заявил: "На достижение соглашения потребовалось почти целое десятилетие, это исторический момент, но еще не конец пути. Следующий шаг — это саммит G20, мы с нетерпением ждем нашей встречи в Венеции, чтобы завершить переговоры в рамках этой группы и затем уже на уровне организации экономического сотрудничества и развития".

Инициативу выдвинули власти США в связи с тем, что растет число американских технологических гигантов, которые выводят прибыль в юрисдикции с более щадящими условиями налогообложения.

Руши Сунак отметил, что соглашение принесет, по его словам, огромный выигрыш для британских налогоплательщиков. "Это соглашение гарантирует, что минимальная ставка налога обеспечит равные условия конкуренции для стран и компаний , где бы они не работали, обеспечит своевременную уплату налогов в правильных местах. И этот принцип справедливости я считаю большой победой для всех", — сказал он.

Комментируя решение стран большой семерки министр финансов Ирландии Паскаль Донохью заявил, что соглашение должно соответствовать интересам всех стран. По его словам, где за столом переговоров в ОЭСР собираются 139 государств.

В первую очередь принятое решение глав финансовых ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии направлено на мировых IT-гигантов, таких как Facebook ("Фейсбук"), Google ("Гугл"), Apple ("Эппл"), Amazon ("Амазон"). Соглашение призвано создать условия, при которых технологические компании не будут выводить прибыль в юрисдикции с более льготным налогообложением. Как ранее предупреждали эксперты, подобное решение "семерки" может сильно ударить по офшорам, где налоговые ставки либо обнулены, либо составляют около 10%.

Впервые предложение установить этот налог в размере не менее 15% было озвучено 20 мая Министерством финансов США. Минфин Соединенных Штатов заявлял, что сейчас, когда мировой налог на корпорации на практике установлен на нулевом уровне, происходит снижение национальных корпоративных налогов. Это подрывает возможности США и других стран увеличивать доходы, необходимые для осуществления критически важных инвестиций.