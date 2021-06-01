ЕС идёт к налоговой справедливости

Налоговая справделивость для корпораций становится реальнростью: представители Португалии, председательствующей в Евросовете, достигли предварительного политического соглашения с переговорной группой Европарламента по директиве о раскрытии информации о подоходном налоге крупных транснациональных корпораций. Она обязует транснациональные корпорации делать достоянием гласности сведения о том, сколько они платят налогов, и каков оборот их денег в каждом государстве-члене ЕС. Прятать свои доходы или переводить их туда, где налоги ниже, станет труднее. Но в некоторых случаях компании могут получить отсрочку раскрытия определенных элементов максимум на 5 лет.

Кьяра Путатуро, советник по налоговым вопросам OXFAM:

"В обсуждаемом соглашении есть тем не менее и лазейки. Как, например, так называемая оговорка о выходе, которая позволит компаниям не сообщать такую информацию в течение 5 лет, если информация является коммерчески конфиденциальной. Понятно, что это оставляет много возможностей для компаний, чтобы избежать разглашения публичной информации".

Считается, что уклонение от уплаты корпоративных налогов и агрессивное налоговое планирование со стороны крупных транснациональных компаний лишают страны ЕС более 50 млрд евро дохода в год. Сейчас корпорации не обязаны отчитываться, где они получают свою прибыль и где платят налоги в ЕС.

Это вызывает возмущение граждан Евросоюза. Переговоры проходили на фоне протестов у стен Европарламента.