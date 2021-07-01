ОЭСР: 130 стран мира согласны на "цифровой налог"

130 стран и территорий мира согласились присоединиться к масштабной реформе, которая включает глобальный налог на деятельность цифровых корпораций и уменьшит возможности ухода международных компаний от налогообложения. Об этом заявили представители Организации экономического сотрудничества и развития, в рамках которой создавался проект.

Идея заключается в том, чтобы, во-первых, корпорации платили налоги в той же стране, где получили прибыль. Во-вторых, чтобы избежать возникновения "налоговых гаваней", вводится минимальная обязательная для всех стран планка — не ниже 15%.

Брюно ле Мэр, министр финансов Франции:

"Это амбициозное и инновационное глобальное соглашение. Это самое важное соглашение в области налогов за целый век. Следующий шаг — встреча "Большой двадцатки" в Венеции 10 июля, где министры финансов должны выразить политическую поддержку документу".

Работа над проектом велась несколько лет; в сегодняшних условиях его называют весьма своевременной возможностью обеспечить госбюджетам дополнительные доходы для восстановления экономик после коронакризиса. Общий объём новых поступлению оценивают в 150 миллиардов долларов ежегодно.