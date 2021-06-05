"Большая семёрка" планирует "историческую" налоговую реформу

Страны "Большой семёрки", по данным аналитиков, готовы объявить об "историческом соглашении": ведущие экономики мира планируют принципиально изменить налогообложение технологических компаний. Министры финансов обсуждают документ в Лондоне. По словам главы британского финансового ведомства, в эпоху глобализации мир больше не может придерживаться налоговых принципов, которые были заложены сто лет назад.

Речь идёт о глобальной минимальной ставке корпоративного налога, единой для большей части мира, чтобы транснациональные корпорации больше не смогли бы выбирать государства с самыми низкими налогами. Правда, насчёт конкретной цифры сторонам ещё предстоит договориться. В администрации президента США предлагали 21%, позже смягчили предложение до 15%, возможен и вариант в 12,5%.

Если министры придут к соглашению, то документ может быть подписан на саммите лидеров стран "Семёрки". Их встреча состоится через неделю.